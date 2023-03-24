Подросток из Обнинска стал участником шоу «Кондитер. Дети»

В четверг, 23 марта, в социальных сетях актива обнинских школьников сообщили об участии подростка из наукограда в шоу «Кондитер. Дети».

Ученик восьмого класса Технического лицея Али подал заявку на участие в январе. В начале февраля редактор шоу позвонил школьнику и рассказал, что его кандидатуру утвердили.

Съемки проходили в Москве 10 марта с раннего утра. Подросток приготовил торт с шоколадным бисквитом, кремом пломбир и малиновым муссом.

- Я вышел с тортиком, очень волновался, - поделился впечатлениями Али. - Мы разговаривали минут 20. В кадре Ринат строгий, но ко всему подходит с юмором. Может как-то подколоть, где-то немного обидеть. Но нам сказали, что все его слова - это всего лишь шоу.

Выпуск выйдет в эфир на телеканале «Пятница» в декабре.

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