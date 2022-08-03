Житель Обнинска потерял 3,5 миллиона рублей, вложившись в драгметаллы через интернет
Жители Калужской области продолжают доверять мошенникам свои деньги. Купной суммы недавно лишился и житель Обнинска.
Как сообщили в среду, 3 августа, в пресс-службе УМВД по региону, мужчина увидел в интернете рекламу с заманчивым предложением - выгодно инвестировать деньги в валюту, драгметаллы и ценные бумаги.
Наивный гражданин перечислил Интернет-ресурсу сразу 3,5 миллиона рублей в надежде получить солидных доход. Однако позже, когда он собрался вывести деньги из оборота, выяснилось, что этого сделать нельзя. И только тогда обнинец понял, что попался на удочку мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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