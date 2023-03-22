Легковушка врезалась во внедорожник на Киевской трассе в Обнинске

В среду, 22 марта, в Обнинске произошло ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

По предварительной информации, около десяти часов утра на 102-м километре трассы М-3 «Украина» водитель «Нивы» ехал со стороны Калуги. Он решил повернуть налево и не стал пропускать «Тойоту».

От столкновения обе машины выкинуло на обочину. Внедорожник залетел на сугроб и сбил дорожный знак.

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «Нивы». Он получил различные травмы и был госпитализирован.

Сотрудникам ГАИ предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.