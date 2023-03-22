Случайный знакомый из бара украл у обнинца 500 тысяч рублей
В среду, 22 марта, в полиции Обнинска сообщили о возбуждении уголовного дела по факту квартирной кражи.
К жителю наукограда пришел в гости друг в компании с незнакомцем, которого он встретил в баре несколько часов назад. Мужчины начали общаться и распивать алкоголь.
Позже приятель обнинца попросил одолжить деньги. Хозяин квартиры в присутствии второго гостя достал из шкафа необходимую сумму.
Вечером друг отправился домой, а новый знакомый остался на ночь. Житель Обнинска проснулся утром и увидел, что мужчина ушел, а затем обнаружил пропажу 490 тысяч рублей.
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