Случайный знакомый из бара украл у обнинца 500 тысяч рублей

В среду, 22 марта, в полиции Обнинска сообщили о возбуждении уголовного дела по факту квартирной кражи.

К жителю наукограда пришел в гости друг в компании с незнакомцем, которого он встретил в баре несколько часов назад. Мужчины начали общаться и распивать алкоголь.

Позже приятель обнинца попросил одолжить деньги. Хозяин квартиры в присутствии второго гостя достал из шкафа необходимую сумму.

Вечером друг отправился домой, а новый знакомый остался на ночь. Житель Обнинска проснулся утром и увидел, что мужчина ушел, а затем обнаружил пропажу 490 тысяч рублей.

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