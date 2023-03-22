Жительницу Обнинска задержали за организацию фиктивного брака мигранту

На днях полицейские провели в Обнинске очередной рейд по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Подробности в среду, 22 марта, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 52-летняя обнинчанка и 53-летний житель другого региона помогли иностранцу заключить фиктивный брак для получения разрешения на временное проживание в России и в дальнейшем гражданства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация незаконной миграции».

В настоящий момент мужчину проверяют на причастность к аналогичному преступлению.

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