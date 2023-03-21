Охранник детсада в Обнинске заплатит 100 тысяч рублей за ложное сообщение о бомбе
Во вторник, 21 марта, в объединенной пресс-службе судов Калужской области сообщили о вынесенном 26-летнему жителю Обнинска приговоре.
В июне прошлого года мужчина из пластиковой бутылки, проводов и изоленты сделал муляж бомбы. Обнинец оставил его на территории детского сада, в котором работал охранником, и рассказал о «находке», позвонив в экстренную службу.
После сообщения о возможном теракте на место выехали правоохранители, сотрудники МЧС и медики. Воспитанников детсада и его работников эвакуировали для проведения проверки.
По результатам судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины имеется расстройство психики. Однако в момент совершения преступления он признан вменяемым.
Житель наукограда раскаялся в содеянном, объяснив свой поступок желанием выслужиться перед руководством и проверить, насколько быстро прибудут спецслужбы.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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