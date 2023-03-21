Обнинск простится с погибшим в ходе СВО бойцом
Во вторник, 21 марта, в администрации Обнинска сообщили о гибели местного жителя в ходе СВО.
Дмитрий Акимов получил образование по специальности «Средства химической защиты и радиационной безопасности подводных лодок».
Мужчина 10 лет служил на атомных подводных лодках, а затем работал начальником службы радиационной безопасности лаборатории.
25 октября 51-летнего Дмитрия призвали на службу в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Защитник погиб во время выполнения боевых задач.
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