Водитель «БМВ» наехал на пенсионерку в Обнинске

В понедельник, 20 марта, в Обнинске произошло ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около девяти часов вечера на улице Калужская водитель автомобиля «БМВ» сбил пешехода. В результате наезда пожилая женщина получила различные травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, были привлечены девять человек и три единицы спецтехники.

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