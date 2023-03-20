Мошенники похитили у пенсионерки из Обнинска 400 тысяч рублей

В понедельник, 20 марта, в полиции Обнинска сообщили об очередном факте мошенничества.

Пожилой жительнице наукограда позвонил якобы сотрудник банка. Мужчина рассказал, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее карты.

Собеседник убедил пенсионерку взять кредит и перевести средства на безопасный счет, чтобы остановить злоумышленников и сохранить сбережения.

Пожилая женщина, находясь у банкомата, по просьбе незнакомца отправила ему QR-код с терминала. Таким образом, мошенники получили доступ к операциям и похитили 413 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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