Мошенники похитили у пенсионерки из Обнинска 400 тысяч рублей
В понедельник, 20 марта, в полиции Обнинска сообщили об очередном факте мошенничества.
Пожилой жительнице наукограда позвонил якобы сотрудник банка. Мужчина рассказал, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее карты.
Собеседник убедил пенсионерку взять кредит и перевести средства на безопасный счет, чтобы остановить злоумышленников и сохранить сбережения.
Пожилая женщина, находясь у банкомата, по просьбе незнакомца отправила ему QR-код с терминала. Таким образом, мошенники получили доступ к операциям и похитили 413 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!