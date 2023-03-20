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Жительница Обнинска вытащила родственницу из лап мошенников

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 20.03.2023 11:50 0 596
Жительница Обнинска вытащила родственницу из лап мошенников

В понедельник, 20 марта, в полиции Обнинска сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. 

Жительница наукограда увидела в Интернете объявление о заработке с помощью покупки акций. Она заинтересовалась и оставила в заявке свой номер телефона. 

Позже ей позвонил якобы специалист по инвестициям и рассказал порядок действий для получения прибыли. Женщина начала выполнять все указания. 

Она оформила кредит и целый месяц переводила средства на озвученный счет. Таким образом, жительница Обнинска отправила более 700 тысяч рублей. 

Череду обмана прервала родственница женщины, которая во время визита заметила ее странное поведение. Выслушав рассказ о новой подработке, гостья объяснила, что та стала жертвой мошенников, и потребовала прекратить с ними общение. 

В настоящий момент ведется следствие. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 20.03.2023 11:50 0 596
Тэги: общество криминал
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