В Калужской области двое детей в возрасте 11 и 12 лет утонули в Протве

В Обнинске проводится проверка по факту смерти двоих подростков. В субботу, 18 марта, об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Калужской области.

По оперативным сведениям, пятеро мальчиков гуляли около лодочный базы на реке Протве и провалились под лёд. Двое из ребят сумели выбраться самостоятельно, третьего помог спасти прохожий, а еще двое школьников 11 и 12 лет ушли под лед и утонули.

Также сообщили, что троих спасенных детей доставили в приемный покой больницы. Ребята в состоянии шока. Их согрели и провели все необходимые медицинские процедуры. Родители уже находятся рядом с детьми.

В настоящее время устанавливаются все подробности трагедии, условия жизни и воспитания детей.

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