Участник СВО во время отпуска сыграл в Обнинске свадьбу

В пятницу, 17 марта, в Обнинске состоялась церемония бракосочетания бойца СВО. Подробности сообщили в администрации города.

Владимир отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. На днях он вернулся на Родину в отпуск и решил узаконить свои отношения с невестой, которая все это время поддерживала и ждала его.

Пара уже не первый год вместе. В семье растет двое детей, которые пришли на регистрацию в ЗАГС, чтобы поздравить родителей с этим важным событием.

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