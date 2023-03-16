Парту Героя имени погибшего на СВО Артема Прокудина открыли в обнинской школе

В четверг, 16 марта, в Обнинске открыли «Парту Героя» Артема Прокудина. Подробности сообщили в администрации города.

В одном из кабинетов школы № 5 третья парта у окна стала символом памяти о погибшем в ходе СВО под минометным обстрелом бойце. Именно за ней Артем сидел на протяжении всего обучения.

Из класса № 19 сделали музей боевой славы «Непокоренные». В нем запечатлены подвиги Героев Великой Отечественной войны и всех солдат, отдавших жизнь за спасение и защиту Родины.

Теперь среди них увековечена и судьба Артема Прокудина. Близкие, одноклассники, педагоги пришли почтить память бойца.

- Сидеть за партой Героя – честь для нынешних школьников, - отметили педагоги. - Такая возможность представится тем ученикам, которые активно проявляют себя в жизни школы и показывают достойные результаты в учёбе.

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