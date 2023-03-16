Житель Обнинска сходил в кафе на деньги с чужой банковской карты
В четверг, 16 марта, в ОМВД России по городу Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».
Житель наукограда нашел возле магазина банковскую карту. Он забрал ее себе и начал тратить средства на личные нужды.
Мужчина вместе со своей знакомой покупал сигареты, алкоголь, продукты и поужинал с дамой в кафе за чужой счет.
Таким образом, он потратил 11 тысяч рублей.
В настоящий момент ведется следствие. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
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