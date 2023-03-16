Ревнивец из Обнинска взломал соцсети бывшей девушки и разослал ее интимные фото

В четверг, 16 марта, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении жителя Обнинска.

После расставания у 26-летнего мужчины вспыхнула ревность к бывшей девушке. Обнинец нашел данные и пароли, которые ранее ему доверила экс-возлюбленная.

Таким образом, он получил доступ к ее аккаунтам электронной почты и соцсети и начал просматривать, с кем девушка общалась.

Увидев в одной из переписок интимные фото и видео, житель наукограда скопировал их и разослал общим знакомым. А затем изменил пароль, чтобы дама не смогла войти в свои аккаунты.

В настоящий момент дело передано в суд.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.