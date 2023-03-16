Ревнивец из Обнинска взломал соцсети бывшей девушки и разослал ее интимные фото
В четверг, 16 марта, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении жителя Обнинска.
После расставания у 26-летнего мужчины вспыхнула ревность к бывшей девушке. Обнинец нашел данные и пароли, которые ранее ему доверила экс-возлюбленная.
Таким образом, он получил доступ к ее аккаунтам электронной почты и соцсети и начал просматривать, с кем девушка общалась.
Увидев в одной из переписок интимные фото и видео, житель наукограда скопировал их и разослал общим знакомым. А затем изменил пароль, чтобы дама не смогла войти в свои аккаунты.
В настоящий момент дело передано в суд.
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