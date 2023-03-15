Мошенник оставил без запчастей автомобилиста из Обнинска

В среду, 15 марта, в ОМВД России по городу Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Житель наукограда решил купить противотуманные фары и решетку радиотора для автомобиля и начал мониторить предложения в соцсетях.

Его заинтересовало объявление с низкой ценой в тематическом чате. Мужчина заключил сделку с продавцом и перевел ему 4000 рублей.

Тот должен был прислать товар, однако запчасти в заявленный срок так и не поступили. Обнинец попытался позвонить продавцу и прояснить ситуацию, однако номер уже был недоступен.

Ведется расследование. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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