Коммунальщики Обнинска пообещали убрать снег в мае

В среду, 15 марта, жительница Обнинска пожаловалась главе администрации наукограда Татьяне Леоновой на работу коммунальщиков.

Ранее Надежда писала своей управляющей компании с просьбой вывезти грязный снег, который складируется на газонах и парковке.

- Выполнение работ по вашей заявке перенесено на 31.05.2023, - ответили коммунальщики. - Причина: сезонность заявки.

После такого реагирования УК девушка решила обратиться напрямую к мэру города.

- Просим принять меры и обеспечить снятие наледи на тротуарах на Белкинской, 6, - написала в комментариях соцсети Надежда.

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