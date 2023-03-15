В Обнинске продавец украл из кассы 165 тысяч рублей

В среду, 15 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Присвоение или растрата».

В одном из обнинских магазинов кассир пришел утром на работу и начал пересчитывать деньги. В результате чего он обнаружил недостачу в 165 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что открыл сейф и взял деньги напарник мужчины. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

По словам подозреваемого, ему срочно понадобились средства для погашения долга. Он заверил, что позже возместит магазину причиненный ущерб.

Расследование продолжается.

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