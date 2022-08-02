В Обнинске водитель такси сбил четырехлетнюю девочку

Вечером в понедельник, 1 августа, на внутридворовой территории возле дома №65 на проспекте Маркса в Обнинске произошло ЧП – водитель такси наехал на 4-летнюю девочку.

Малышка была в сопровождении мамы, однако в какой-то момент девочка побежала и неожиданно для водителя выскочила под колеса со стороны парковки. Не успев среагировать, 34-летний таксист, сбил ребенка.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Калужской области, девочка получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в клиническую больницу.

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