Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

Обращение жителя Обнинска к губернатору вынудило мэрию оправдываться за наледь

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 14.03.2023 13:35 1 406
Обращение жителя Обнинска к губернатору вынудило мэрию оправдываться за наледь

Во вторник, 14 марта, житель Обнинска в соцсетях обратился к губернатору Калужской области Владиславу Шапше с жалобой на работу коммунальщиков. 

- Владислав Валерьевич, помогите Обнинску с песком, - написал комментарий Максим. - Третий день ни один тротуар на 51-м микрорайоне не посыпан. Лёд повсеместно.

На просьбу отреагировала администрация наукограда. 

- Уборка от снега и наледи и обработка тротуаров противогололёдными материалами идет по всему городу, в том числе и в 51 квартале, - ответили власти. - В первую очередь посыпают остановочные павильоны и тротуары к социальным объектам. 

Обнинца попросили уточнить, какой именно участок дороги он имеет в виду, для дальнейшего рассмотрения вопроса и принятия мер. 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 14.03.2023 13:35 1 406
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru