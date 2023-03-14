Обращение жителя Обнинска к губернатору вынудило мэрию оправдываться за наледь

Во вторник, 14 марта, житель Обнинска в соцсетях обратился к губернатору Калужской области Владиславу Шапше с жалобой на работу коммунальщиков.

- Владислав Валерьевич, помогите Обнинску с песком, - написал комментарий Максим. - Третий день ни один тротуар на 51-м микрорайоне не посыпан. Лёд повсеместно.

На просьбу отреагировала администрация наукограда.

- Уборка от снега и наледи и обработка тротуаров противогололёдными материалами идет по всему городу, в том числе и в 51 квартале, - ответили власти. - В первую очередь посыпают остановочные павильоны и тротуары к социальным объектам.

Обнинца попросили уточнить, какой именно участок дороги он имеет в виду, для дальнейшего рассмотрения вопроса и принятия мер.

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