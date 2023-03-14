Юная обнинская флейтистка завоевала Гран-при международного конкурса

На днях в Калуге прошел V Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества "Звёздочки России".

Конкурс создан для одаренных людей всех возрастов. Он проходил в два этапа: первый день - хореография, второй - вокальное исполнительство, инструментальный жанр, художественное слово.

За победу в фестивале боролись 600 человек из Москвы, Наро-Фоминска, Балабанова, Тулы и Калуги. Среди них оказались и юные музыканты-духовики из Обнинска. О результатах их выступлений сообщили в соцсетях Детской школы искусств № 2 наукограда.

Мария Арефьева была удостоена Гран-при конкурса номинации «Инструментальный жанр».

Роман Варицкий, Алиса Братан, Мария Арефьева и Юлия Жмылева завоевали звание лауреатов I степени.

Иван Сердюк и Дарья Димитриева стали лауретами II степени.

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