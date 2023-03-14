В Обнинске пропал 32-летний мужчина
В Обнинске пропал 32-летний Хусейн Назаров. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 5 марта.
По информации волонтеров, он может находиться в другом городе.
Приметы:
- Рост – 177 см,
- Нормального телосложения,
- Черные волосы,
- Черные глаза,
- Темно-зеленая куртка,
- Синие джинсы,
- Черные полуботинки,
- Черная шапка,
- Темно-зеленый камуфлированный рюкзак.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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