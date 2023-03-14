В Обнинске пропал 32-летний мужчина

В Обнинске пропал 32-летний Хусейн Назаров. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 5 марта.

По информации волонтеров, он может находиться в другом городе.

Приметы:

Рост – 177 см,

Нормального телосложения,

Черные волосы,

Черные глаза,

Темно-зеленая куртка,

Синие джинсы,

Черные полуботинки,

Черная шапка,

Темно-зеленый камуфлированный рюкзак.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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