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Жительница Обнинска прописала в своей квартире 126 иностранцев

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 13.03.2023 17:00 0 94
Жительница Обнинска прописала в своей квартире 126 иностранцев

В понедельник, 13 марта, в прокуратуре Калужской области сообщили об утверждении обвинительного заключения в отношении жительницы Обнинска. 

33-летняя женщина с мая по октябрь прошлого года прописала в своей квартире 126 иностранцев. Правоохранители выяснили, что ни один из них не проживал по адресу регистрации. 

В ходе следствия стало известно, что жительница наукограда ранее уже привлекалась к ответственности за подобное преступление. 

В настоящий момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 13.03.2023 17:00 0 94
Тэги: общество криминал
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