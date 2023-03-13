Жительница Обнинска прописала в своей квартире 126 иностранцев

В понедельник, 13 марта, в прокуратуре Калужской области сообщили об утверждении обвинительного заключения в отношении жительницы Обнинска.

33-летняя женщина с мая по октябрь прошлого года прописала в своей квартире 126 иностранцев. Правоохранители выяснили, что ни один из них не проживал по адресу регистрации.

В ходе следствия стало известно, что жительница наукограда ранее уже привлекалась к ответственности за подобное преступление.

В настоящий момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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