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Стало известно, что появится на набережной Протвы в Обнинске

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 13.03.2023 12:31 0 465
Стало известно, что появится на набережной Протвы в Обнинске

Ранее мы писали о голосовании за объект для благоустройства в Обнинске. Почти 70 % горожан сделали выбор в пользу набережной Протвы. 

В понедельник, 13 марта, в администрации наукограда сообщили о старте второго этапа голосования. В рамках него жителям необходимо выбрать функциональное наполнение набережной. 

Власти предлагают следующие варианты: беседки для пикника, лодочная станция, площадка для проведения концертов, вейк-парк, обзорная площадка, точки питания, банный комплекс, аренда квадроциклов и снегокатов, тюбинг-трасса. 

Обнинцы смогут выбрать один или несколько вариантов, а также предложить свой. Выразить мнение можно в соцсетях или на портале Госуслуги:

  • ВКонтакте https://vk.com/wall-30838009_56001;
  • Телеграм https://t.me/obninsk_today/4784;
  • Одноклассники https://ok.ru/admobninsk/topic/156190777834484;
  • Госуслуги https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/353908/ 

Помимо этого, работают четыре пункта сбора голосов: 

  • Администрации города (площадь Преображения, 1);
  • Центральная библиотека (улица Энгельса, 14);
  • Городской клуб ветеранов (проспект Маркса, 56);
  • Музей истории города (проспект Ленина, 128).

Голосование пройдет с 13 по 24 марта. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 13.03.2023 12:31 0 465
Тэги: общество благоустройство
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