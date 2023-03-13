Стало известно, что появится на набережной Протвы в Обнинске

Ранее мы писали о голосовании за объект для благоустройства в Обнинске. Почти 70 % горожан сделали выбор в пользу набережной Протвы.

В понедельник, 13 марта, в администрации наукограда сообщили о старте второго этапа голосования. В рамках него жителям необходимо выбрать функциональное наполнение набережной.

Власти предлагают следующие варианты: беседки для пикника, лодочная станция, площадка для проведения концертов, вейк-парк, обзорная площадка, точки питания, банный комплекс, аренда квадроциклов и снегокатов, тюбинг-трасса.

Обнинцы смогут выбрать один или несколько вариантов, а также предложить свой. Выразить мнение можно в соцсетях или на портале Госуслуги:

ВКонтакте https://vk.com/wall-30838009_56001;

Телеграм https://t.me/obninsk_today/4784;

Одноклассники https://ok.ru/admobninsk/topic/156190777834484;

Госуслуги https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/353908/

Помимо этого, работают четыре пункта сбора голосов:

Администрации города (площадь Преображения, 1);

Центральная библиотека (улица Энгельса, 14);

Городской клуб ветеранов (проспект Маркса, 56);

Музей истории города (проспект Ленина, 128).

Голосование пройдет с 13 по 24 марта.

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