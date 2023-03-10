Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

Жительница Обнинска от испуга отдала мошенникам 3 миллиона рублей

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 10.03.2023 10:50 0 156
Жительница Обнинска от испуга отдала мошенникам 3 миллиона рублей

В пятницу, 10 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. 

Жительнице Обнинска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник спросил, подавала ли клиентка заявку на смену номера. Услышав отрицательный ответ, мужчина переключил на другого специалиста. 

Тот сообщил, что средства со счета жительницы наукограда перечисляются криминальным структурам. Затем в игру вступил якобы сотрудник полиции, который предупредил об уголовной ответственности за подобные действия. 

Женщина испугалась и стала выполнять все указания злоумышленников. Таким образом, она перевела на сторонние счета более трех миллионов рублей. 

Расследование продолжается.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 10.03.2023 10:50 0 156
Тэги: общество криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru