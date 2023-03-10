Жительница Обнинска от испуга отдала мошенникам 3 миллиона рублей

В пятницу, 10 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Жительнице Обнинска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник спросил, подавала ли клиентка заявку на смену номера. Услышав отрицательный ответ, мужчина переключил на другого специалиста.

Тот сообщил, что средства со счета жительницы наукограда перечисляются криминальным структурам. Затем в игру вступил якобы сотрудник полиции, который предупредил об уголовной ответственности за подобные действия.

Женщина испугалась и стала выполнять все указания злоумышленников. Таким образом, она перевела на сторонние счета более трех миллионов рублей.

Расследование продолжается.

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