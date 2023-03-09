В обнинском музее откроют выставку, посвященную СВО

На днях в Обнинске ученики 11-й школы, студенты колледжа ИАТЭ НИЯУ МИФИ и работники Музея истории города встретились с участником СВО. Об этом сообщили в четверг, 9 марта, в местной администрации.

Боец служит начальником штаба батальона. Мужчина поделился историями из своей жизни, рассказал о солдатском быте, экипировке, питании, а также ответил на вопросы слушателей.

В ходе встречи сотрудники музея отметили, что готовят выставку, посвященную СВО. Посетителям показали часть будущей экспозиции: каску комбата батальона «Дон», гильзу «За Донбасс» от снаряда, который в 2014 году под Луганском сбил вражеский самолет, шевроны, а также детские фотографии погибших на СВО обнинцев - Артема Прокудина и Валерия Макоивеца.

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