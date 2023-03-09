В Обнинске руководство КБ-8 задолжало работникам 34 миллиона рублей

В Обнинске после многочисленных жалоб медиков прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в Клинической больнице № 8. О результатах сообщили в четверг, 9 марта, в областном ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что руководство не выплатило вовремя зарплату за январь 891 сотруднику. Сумма задолженности достигла более 34 миллионов рублей.

Прокуратура внесла главврачу представление, после чего он погасил долг перед работниками и выплатил компенсацию за задержку.

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