В Обнинске сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта

В канун Международного женского дня в Обнинске работники ГИБДД приняли участие в традиционной акции «Цветы для автоледи». Об этом сообщили во вторник, 7 марта, в УМВД России по Калужской области.

Сотрудники ДПС останавливали автомобили, за рулем которых сидели женщины, и поздравляли с наступающим праздником. В качестве подарка преподносили букеты тюльпанов и комплименты.

Помимо светлых пожеланий полицейские провели беседу и напомнили дамам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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