Двух грибников нашли мертвыми под Обнинском

Грибной сезон открыт, а значит многие отправляются в лес на «мирную охоту». К сожалению, некоторые оттуда не возвращаются.

Как сообщил в понедельник, 1 августа, начальник начальник 3 ПСО МЧС России Иван ДЬЯЧЕНКО, на днях в двух соседних муниципалитетах - в Малоярославецком и Жуковском районах - погибли люди. В обоих случаях пожилые грибники отправились в лес и заблудились. В итоге обоих нашли уже мёртвыми.

В связи с этим спасатели еще раз напомнили грибникам свои рекомендации ходить по грибы только в знакомых местах и всегда брать с собой заряженный мобильный мобильный. Если не можете найти выход - звоните в 112.

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