В Обнинске полицейские обнаружили 43 нелегальных мигрантов
На днях в Обнинске полицейские провели очередной профилактический рейд. О результатах сообщили в понедельник, 6 марта, в УМВД России по Калужской области.
В ходе него сотрудники правоохранительных органов патрулировали улицы города и проверяли места проживания мигрантов.
По итогу было зафиксировано 43 факта нарушения миграционного законодательства, 42 из которых иностранные граждане совершили в части пребывания на территории РФ.
Также работники полиции выявили один факт незаконного осуществления иностранцем трудовой деятельности в РФ.
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