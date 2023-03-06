В Обнинске полицейские обнаружили 43 нелегальных мигрантов

На днях в Обнинске полицейские провели очередной профилактический рейд. О результатах сообщили в понедельник, 6 марта, в УМВД России по Калужской области.

В ходе него сотрудники правоохранительных органов патрулировали улицы города и проверяли места проживания мигрантов.

По итогу было зафиксировано 43 факта нарушения миграционного законодательства, 42 из которых иностранные граждане совершили в части пребывания на территории РФ.

Также работники полиции выявили один факт незаконного осуществления иностранцем трудовой деятельности в РФ.

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