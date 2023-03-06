Стало известно, на каких улицах Обнинска на этой неделе проведут ямочный ремонт
В понедельник, 6 марта, в администрации Обнинска перечислили участки дорог, на которых проведут работы по ямочному ремонту на текущей неделе.
Фрезеровка и укладка литого асфальта пройдут:
- Дублер от проспекта Маркса, 49 до 73;
- Кончаловские горы, улица Садовая;
- Улица Кабицынская, улица Студенческая;
- Территория ЖК «Экодолье Обнинск»;
- Проезд вдоль дома по улице Гагарина, 17.
На Северном выезде в районе Киевской, 59 запланирована укладка асфальта.
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