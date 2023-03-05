В Обнинске проходят чемпионат и первенство по смешанным боевым единоборствам

В субботу, 4 марта, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова рассказала о Чемпионате и Первенстве Калужской области по смешанным боевым единоборствам (ММА), которые проходят в субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, в физкультурном комплексе «Технологии».

В Обнинске работает Академия ММА, пять спортшкол олимпийского резерва. Вот почему город ососбенно любяи принимать соревнования высокого уровня.

В результате, среди победителей Чемпионата и Первенства лучшие спортсмены будут отобраны в сборную России. Для победы важны не только сила и выносливость, но и настрой, подчеркнула глава администрации.

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