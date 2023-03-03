В Обнинске в тройном ДТП пострадал человек
В пятницу, 3 марта, в Обнинске произошла авария. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.
Около двенадцати часов дня на 106 километре дороги М-3 «Украина» столкнулись легковушки «Ситроен», «Форд» и грузовик «Ситрак».
Вследствие ДТП пострадал один человек. Обстоятельства случившегося уточняются.
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