Баста в новой песне "Обнинск" матом рассказал о братве наукограда
На днях музыкант Баста под вторым псевдонимом Ноггано выпустил новый трек «Обнинск». О премьере рэп-исполнитель сообщил на своей страничке в соцсетях.
В песне Баста представил криминальную историю жизни братков в наукограде. Сингл стал продолжением серии работ певца, рассказывающих слушателям о преступных элементах.
Трек наполнен нецензурной лексикой и жаргонизмами, характерными для манеры общения маргиналов.
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