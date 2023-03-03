Баста в новой песне "Обнинск" матом рассказал о братве наукограда

На днях музыкант Баста под вторым псевдонимом Ноггано выпустил новый трек «Обнинск». О премьере рэп-исполнитель сообщил на своей страничке в соцсетях.

В песне Баста представил криминальную историю жизни братков в наукограде. Сингл стал продолжением серии работ певца, рассказывающих слушателям о преступных элементах.

Трек наполнен нецензурной лексикой и жаргонизмами, характерными для манеры общения маргиналов.

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