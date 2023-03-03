В Обнинске стоматологу с поддельным дипломом вынесли приговор

В пятницу, 3 марта, в прокуратуре Калужской области сообщили об окончании суда над жителем Обнинска, который пользовался поддельным документом.

52-летний мужчина в 2016 году купил в Интернете диплом о высшем образовании по специальности «Врач-стоматолог» и удостоверение о прохождении интернатуры «Ортопедическая стоматология».

Предъявив фальшивые документы, он устроился стоматологом-ортопедом в Клиническую больницу № 8 и работал там до 2022 года. После того, как сотрудники УФСБ выявили преступление, мужчину уволили.

Суд признал лжеврача виновным и назначил ему 6 месяцев ограничения свободы.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.