Новой пассией Стаса Пьехи оказалась актриса из Обнинска

В четверг, 2 марта, Пьеха опубликовал на личной страничке фото со своей девушкой. Ею оказалась 21-летняя актриса из Обнинска Ника Здорик. Она снималась в фильме «Гардемарины 1787. Мир», в сериалах «Хор», «Там, где цветет полынь», «Развод с препятствиями».

Певец Стас Пьеха был завидным холостяком до женитьбы на модели Наталье Горчаковой. В 2014 году у них родился сын, но в дальнейшем семейная жизнь не сложилась. Уже через год отношения дали трещину, и супруги развелись.

После этого у Пьехи было еще несколько романов, но и они закончились провалом. Слухи о новых отношениях звезды начались еще в сентябре прошлого года. Однако показать свою возлюбленную певец не спешил.

Общение Стаса и нашей землячки началось со случайного стечения обстоятельств. Ника приехала забрать подругу с концерта, и та настояла на знакомстве с музыкантом.

- Я вообще очень не люблю к артистам после выступления заходить, - поделилась в соцсетях Здорик. - Тем более знакомиться. Но тут что-то пошло не по плану.



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