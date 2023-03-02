Заморившую голодом 8-месячного ребенка жительницу Обнинска посадили на 14 лет

В четверг, 2 марта, в Калужской области состоялось заключительное судебное заседание по делу об убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Напомним, 23-летняя жительница Обнинска морила голодом своего 8-месячного малыша, не показывала его врачам и оставляла дома одного на несколько дней. Когда ребенок скончался от истощения, женщина положила труп в чемодан и спрятала в кладовку.

На суде нерадивая мать полностью признала свою вину.

- Да, я виновата в смерти моего маленького сына, и мне нет оправдания, - произнесла женщина. - Я не знаю, что послужило причиной моего страшного поступка. Просто свалилось всё сразу. Смерть бабушки, предательства любимого, сложная финансовая ситуация.

После двухчасового совещания суд приговорил жительницу наукограда к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

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