В обнинской больнице обокрали посетительницу

В среду, 1 марта, в ОМВД России по городу Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Жительница наукограда пришла в КБ-8 проведать свою родственницу. Перед тем, как войти в палату, она сняла шубу, сумку и положила их на подоконник.

После общения с пациенткой она поспешила по делам и забыла взять сумку. Через несколько минут женщина вернулась за своей вещью, однако не обнаружила ее на том же месте.

Вместе с сумкой неизвестный похитил телефон и 1500 рублей. В настоящий момент ведется расследование.

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