Жительница Обнинска прописала в квартире 100 мигрантов

В четверг, 2 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о завершении расследования уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

33-летняя жительница Обнинска, имеющая судимость, прописала в своей квартире более 100 мигрантов. В ходе проверки выяснилось, что ни один из них не проживает по этому адресу.

По версии правоохранителей, женщина брала за свои услуги финансовое вознаграждение. В настоящий момент дело передано на рассмотрение в суд.

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