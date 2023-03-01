В Обнинске пришедшая вовремя дочь спасла пенсионерку от мошенников

Пожилой жительнице Обнинска позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Он рассказал женщине, что ее дочь стала виновницей аварии, в которой пострадал ребенок.

Мужчина предложил заплатить миллион рублей за то, чтобы не возбуждать уголовное дело. У пенсионерки было накоплено 100 тысяч рублей, но и эта сумма устроила собеседника. Он согласился и заявил, что за деньгами приедет курьер.

В этот момент в квартиру вошла дочь пожилой женщины и, услышав странный разговор, поняла, что ее маму пытаются обмануть мошенники. Она убедила пенсионерку закончить беседу и тем самым сохранила сбережения.

В среду, 1 марта, в ОМВД России по городу Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела. Ведется следствие.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.