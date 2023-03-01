В Обнинске проверку сирен перенесли на неопределенный срок

В среду, 1 марта, в Обнинске была запланирована проверка системы оповещения населения.

Напомним, с 10:40 до 10:44 должно было произойти включение электросирен, а также трансляция на радио- и телеканалах.

Однако накануне в администрации наукограда сообщили о переносе проверки. Дату проведения власти пока не называют.

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