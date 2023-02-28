В Обнинске по радио передали ложный сигнал о воздушной тревоге

Во вторник, 28 февраля, около десяти часов утра в Обнинске по радио на частоте 95.4 жители услышали тревожный сигнал. Женский голос предупреждал об угрозе ракетного удара и требовал проследовать в укрытие.

Ситуацию прокомментировали в администрации наукограда. Информация оказалась ложной. Объявление воздушной тревоги прозвучало из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов.

Хакерской атаке подверглась не только Калужская область. О подобном инциденте сообщили в Белгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и других городах.

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