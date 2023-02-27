Жителя Боровска будут судить за то, что гулял по Обнинску с найденным пистолетом

Некоторое время назад житель Боровского района будучи в соседней области проводил земляные работы, в ходе которых он нашел огнестрельное оружие - пистолет марки «WALTER» и 16 патронов к нему.

Опасную находку он забрал с собой и незаконно перевез в Обнинск, где он ее хранил и иногда носил с собой.

Как сообщили в УМВД России по Калужской области, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

- В настоящее время пистолет и патроны изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Расследование продолжается, - отметили в полиции.

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