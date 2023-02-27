В Обнинске сотрудница автошколы присваивала деньги учеников

Жительница Боровского района работала в обнинской автошколе. С мая по июнь прошлого года женщине отдавали деньги на оплату обучения. Однако вместо того, чтобы переводить средства на счет организации, дама их присваивала.

В понедельник, 27 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Потерпевшими признаны трое человек. Они лишились от 9 до 15 тысяч рублей. В настоящий момент следствие устанавливает других возможных жертв обмана.

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