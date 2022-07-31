По Обнинску начали курсировать новые экологичные автобусы

В субботу, 30 июля, на маршруты № 3, 18 и 19 в Обнинске вышли новые современные экологичные автобусы. Качество транспорта проверил лично губернатор Владислав Шапша.

- Проехал несколько остановок. Удобно, просторно, - заявил глава региона. - Уверен, и жители Обнинска почувствуют разницу.

Новые автобусы появились в наукограде благодаря тому, что руководству региона удалось привлечь инфраструктурный кредит на сумму 1,2 миллиарда рублей на модернизацию общественного транспорта в Обнинске. Всего приобретут порядка ста новых автобусов, 72 из которых уже закуплены.

- Программа предусматривает не только обновление автопарка, но и другие мероприятия, в том числе подготовку водителей, оснащение автобусов дополнительным оборудованием: терминалами-валидаторами, видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС, тахографами, - уточнил Владислав Шапша.

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