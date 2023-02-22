Двое пенсионерок из Обнинска отдали свои сбережения мошенникам
На днях двое пожилых жительниц Обнинска стали жертвами мошенников. Одной пенсионерке позвонила якобы ее дочь и рассказала, что стала виновницей ДТП.
Затем она стала утверждать, что необходимо заплатить, чтобы ситуация не переросла в уголовное дело. Женщина поверила и отдала курьеру в медицинской маске 800 тысяч рублей.
Другую пенсионерку обманули по аналогичной схеме. Жительница наукограда также оказалась доверчивой и передала мужчине 1210 евро и 20 тысяч рублей.
В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что обе женщины знали о таком виде мошенничества. Однако поняли, что попались на удочку преступников уже после того, как отдали свои сбережения.
В среду, 22 февраля, в ОМВД России по городу Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!