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Двое пенсионерок из Обнинска отдали свои сбережения мошенникам

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 22.02.2023 13:20 2 263
Двое пенсионерок из Обнинска отдали свои сбережения мошенникам

На днях двое пожилых жительниц Обнинска стали жертвами мошенников. Одной пенсионерке позвонила якобы ее дочь и рассказала, что стала виновницей ДТП. 

Затем она стала утверждать, что необходимо заплатить, чтобы ситуация не переросла в уголовное дело. Женщина поверила и отдала курьеру в медицинской маске 800 тысяч рублей. 

Другую пенсионерку обманули по аналогичной схеме. Жительница наукограда также оказалась доверчивой и передала мужчине 1210 евро и 20 тысяч рублей. 

В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что обе женщины знали о таком виде мошенничества. Однако поняли, что попались на удочку преступников уже после того, как отдали свои сбережения. 

В среду, 22 февраля, в ОМВД России по городу Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество». 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 22.02.2023 13:20 2 263
Тэги: общество криминал
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