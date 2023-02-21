Зарезавшего свою сожительницу обнинца посадили на 10 лет
В середине августа прошлого года между подвыпившим обнинцем и его сожительницей завязался конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес своей даме несколько ножевых ранений в шею. От полученных травм женщина погибла до приезда медиков.
В понедельник, 20 февраля, состоялось заключительное судебное заседание по этому делу. Об этом сообщили в следственном комитете России по Калужской области.
Жителя наукограда признали виновным. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.
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