День города Обнинска: вспоминаем, как это было
В субботу, 30 июля, Обнинск отметил свое 66-летие, а сегодня в наукограде пройдут торжества, приуроченные к Дню ВМФ России.
Афишу этого праздника вы можете посмотреть по ссылке: День ВМФ России в Обнинске.
А на этой странице мы предлагаем вам посмотреть фоторепортаж наших корреспондентов с различных праздничных площадок Дня Обнинска.
Напомним, прямая трансляция торжеств велась в телеграм-канале «Перископ». Посмотреть итоги вы можете по ссылкам:
- Начало Атомного марфона
- Селфи-сессия губернатора Владислава Шапши
- Развлечения в Белкинском парке
- Вечерние гуляния на площади возле «Плазы»
- Выступление Хабиба
- Танец года. Обнинец огнено зажег! Смотреть всем!!!
- Глюкоза и фейерверк
Главное спортивное событие праздника - Атомный марафон. В нем принял участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
А в Белкинском парке праллельно марафону состоялась утренняя зарядка.
Помимо зарядки в Белкинском парке можно было поплавать на катамаране в пруду, посмотреть на гонки радиоуправляемых лодок и многое другое.
У дома культуры ФЭИ состоялась реконструкция средневековья с рыцарскими боями.
Впервые вход на вечерние торжества у площади рядом с "Плазой" производился через рамку металлоискателя.
Неизменный атрибут любого праздника. Шашлык.
Жители наукограда собрались на фейерверк.
Огненные шары разукрасили небо Обнинска. С прошедшим вас Днем города, земляки! И с наступившим Днем ВМФ!
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