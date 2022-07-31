День города Обнинска: вспоминаем, как это было

В субботу, 30 июля, Обнинск отметил свое 66-летие, а сегодня в наукограде пройдут торжества, приуроченные к Дню ВМФ России.

Афишу этого праздника вы можете посмотреть по ссылке: День ВМФ России в Обнинске.

А на этой странице мы предлагаем вам посмотреть фоторепортаж наших корреспондентов с различных праздничных площадок Дня Обнинска.

Напомним, прямая трансляция торжеств велась в телеграм-канале «Перископ». Посмотреть итоги вы можете по ссылкам:

Главное спортивное событие праздника - Атомный марафон. В нем принял участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

А в Белкинском парке праллельно марафону состоялась утренняя зарядка.

Помимо зарядки в Белкинском парке можно было поплавать на катамаране в пруду, посмотреть на гонки радиоуправляемых лодок и многое другое.

У дома культуры ФЭИ состоялась реконструкция средневековья с рыцарскими боями.

Впервые вход на вечерние торжества у площади рядом с "Плазой" производился через рамку металлоискателя.

Неизменный атрибут любого праздника. Шашлык.

Жители наукограда собрались на фейерверк.

Огненные шары разукрасили небо Обнинска. С прошедшим вас Днем города, земляки! И с наступившим Днем ВМФ!

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