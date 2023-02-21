В Обнинске поймали вора канализационных люков

Житель Обнинска решил подзаработать криминальным способом. Мужчина воровал канализационные люки и сдавал их на металлолом. Полиция насчитала 20 подобных эпизодов.

Во вторник, 21 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража».

В настоящий момент ведется расследование, устанавливается общая сумма ущерба.

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