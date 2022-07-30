В Обнинске прошли средневековые бои
В старой части города Обнинска в субботу, 30 июля, в рамках празднования Дня города, прошел уличный праздник в стиле Средневековья.
Зрители могли увидеть рыцарские бои, исторические и национальные танцы, а также выставку художественного и прикладного творчества.
Стилизованные средневековые бои вызвали у гостей особый интерес. Правила были довольно простые: каждый фехтовальщик в одной сходке должен нанести 10 попаданий, бой длится три сходки. Кто смог выйти из группового этапа – проходит в финальный бой.
Зрелище действительно получилось захватывающим!
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